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На Украине заявили о повреждении ЛЭП в Днепропетровской области

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в Telegram-канале о повреждении линий электропередачи (ЛЭП) в Марганецкой общине области в результате взрыва.
Источник: © РИА Новости

Согласно опубликованно им информации, область подверглась ударам, в результате в Марганецкой общине повреждены несколько «хозяйственных сооружений, газопровод и линии электропередачи».

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

энергетика