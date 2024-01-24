Бывший начальник отдела УФССП Прикамья останется на свободе

Как сообщает Properm.ru, госпожа Марданова признана виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Ей назначено наказание пяти лет двух месяцев лишения свободы со штрафом 3,49 млн руб., также осужденная лишена классного чина «советник юстиции 3 класса». Наказание будет отсрочено до достижения малолетним ребенком Александры Мардановой 14-летнего возраста.



Госпожа Марданова признала вину полностью еще несколько лет назад, а также заключила досудебное соглашение с прокуратурой. В рамках его исполнения она дала показания в отношении Игоря Кожевникова, возглавлявшего тогда УФССП по Пермскому краю, а также прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Оба считают, что бывший пристав их оговорила.



В январе 2023 года суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима со штрафом 14 млн руб. Дело было возвращено на новое рассмотрение, после чего срок наказания был снижен до 5,5 лет лишения свободы. Обжалуя второй приговор, Александра Марданова просила отсрочку наказания из-за наличия малолетнего ребенка. Этого ей удалось добиться с третьего раза.