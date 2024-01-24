Дальнобойщик, оставленный на уральской трассе с инсультом, пришел в себя

В больнице Екатеринбурга пришел в себя дальнобойщик, который в течение шести часов замерзал в кабине своей фуры, так как сотрудники ГИБДД решили, что он пьян. Напомним, инцидент случился 5 января в районе 158-го километра трассы «Екатеринбург — Тюмень». 46-летнему мужчине стало плохо за рулем и он съехал на обочину, зацепив другой грузовик. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД, не добившись от водителя пояснений, решили, что он пьян и оставили трезветь в холодной кабине. Позже выяснилось, что у дальнобойщика из Камышлова случился геморрагический инсульт.