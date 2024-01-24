Депутата в Челябинской области отдали под суд за пьяную езду

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за пьяную езду, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД на федеральной трассе М-5 «Урал».