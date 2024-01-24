Депутата в Челябинской области отдали под суд за пьяную езду

По информации прокуратуры региона, речь идет про 59-летнего депутата Еткульского сельского поселения.
По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за пьяную езду, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД на федеральной трассе М-5 «Урал».
После этого на него завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. В ходе расследования на принадлежащий обвиняемому автомобиль Lifan наложен арест.
Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.