Жителей села на ДВ, где тигр утащил собаку, предупредили об опасности

Жителей села на Дальнем Востоке, где тигр напал на собаку и утащил ее, предупредили об опасности. Людям не рекомендуют выходить в лес.
В полиции Приморья предупредили об опасности посещения леса в районе села Кугуки под Уссурийском. В селе напал на собаку амурский тигр. На видео попало нападение хищника на домашнее животное, сидящее на привязи. На кадрах видно, как крупный самец нападает на животное и затем утаскивает пса.
Уточняется, что участковые обходят сельские подворья и предупреждают жителей, чтобы не выходили в лес. Жителям также рассказывают, что делать, если животное будет замечено в жилмассиве.
Хищника ищут специалисты центра «Амурский тигр» и охотнадзора. По их данным, зверь ушел в тайгу.
Что касается хозяина собаки, он может обратиться за компенсацией, сообщил РИА Новости (18+) гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.