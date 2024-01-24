Жителей села на ДВ, где тигр утащил собаку, предупредили об опасности

В полиции Приморья предупредили об опасности посещения леса в районе села Кугуки под Уссурийском. В селе напал на собаку амурский тигр. На видео попало нападение хищника на домашнее животное, сидящее на привязи. На кадрах видно, как крупный самец нападает на животное и затем утаскивает пса.