В Волгограде водитель ВАЗа подрезал «Тойоту», пострадал пенсионер

В столкновении двух легковушек в Ворошиловском районе Волгограда 23 января пострадал 68-летний водитель. ДТП произошло на улице Автотранспортной в утреннее время. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 43-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2115» ехал напротив дома № 43 и потерял управление над транспортным средством.