В Волгограде водитель ВАЗа подрезал «Тойоту», пострадал пенсионер

В столкновении двух легковушек в Ворошиловском районе Волгограда 23 января пострадал 68-летний водитель. ДТП произошло на улице Автотранспортной в утреннее время. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 43-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2115» ехал напротив дома № 43 и потерял управление над транспортным средством.
— Водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 68-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» доставлен в медучреждение, — уточнили в полиции региона.
Добавим, что за минувшие сутки сотрудники ГАИ зафиксировали 680 нарушений ПДД и выявили 9 пьяных водителей. Волгоградцев призывают быть внимательными на дорогах.