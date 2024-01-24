В Петербурге изъяли партию кокаина из Бельгии на 13 миллиардов рублей

«Контрабанду крупной партии кокаина пресекли сотрудники Северо-Западного таможенного управления и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 1200 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 13 миллиардов рублей… Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия), и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком», — говорится в сообщении. Отмечается, что контрабанда была выявлена, в том числе благодаря применению технических средств таможенного контроля, в частности инспекционно-досмотровой техники.