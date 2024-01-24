Волгоградцы получили опасные сообщения с фейкового аккаунта главы района

В администрации призвали быть бдительными и перепроверять информацию.
Злоумышленники придумывают новые способы обмана волгоградцев в Сети. На этот раз дистанционные мошенники создали фейковый аккаунт главы Жирновского района.
Аферисты пишут волгоградцам от имени руководителя муниципалитета с якобы нового бизнес-аккаунта в мессенджере. Они просят перейти граждан по ссылкам и ввести свой номер телефона, угрожая представителями спецслужб.
После этого у жертв похищают аккаунты, и мошенники получают доступ к личным данным.
Глава района подчеркнул, что таким образом правонарушители пытаются вызвать доверие граждан и получить необходимые им сведения. После сообщения в мессенджерах и соцсетях от незнакомцев стоит перепроверить информацию.