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Волгоградцы получили опасные сообщения с фейкового аккаунта главы района

Мошенники создали фейковый аккаунт главы Жирновского района Александра Шевченко.
Смартфон
Источник: Jonas Leupe/CC0

В администрации призвали быть бдительными и перепроверять информацию.

Злоумышленники придумывают новые способы обмана волгоградцев в Сети. На этот раз дистанционные мошенники создали фейковый аккаунт главы Жирновского района.

Аферисты пишут волгоградцам от имени руководителя муниципалитета с якобы нового бизнес-аккаунта в мессенджере. Они просят перейти граждан по ссылкам и ввести свой номер телефона, угрожая представителями спецслужб.

После этого у жертв похищают аккаунты, и мошенники получают доступ к личным данным.

Александр Шевченко

Глава района подчеркнул, что таким образом правонарушители пытаются вызвать доверие граждан и получить необходимые им сведения. После сообщения в мессенджерах и соцсетях от незнакомцев стоит перепроверить информацию.