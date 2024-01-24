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Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили беспилотник над селом Ближнее под Белгородом, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — уточнил чиновник.

Информации о пострадавших не поступало.

Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно пытаются обстреливать регион и проводить в нем диверсии. Как сообщал Гладков накануне, за предыдущие сутки противник не менее 12 раз пытался атаковать Белгородскую область беспилотниками и дронами-камикадзе, один мирный житель получил ранение.