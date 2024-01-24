Над селом в районе Белгорода сбили беспилотник

Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно пытаются обстреливать регион и проводить в нем диверсии. Как сообщал Гладков накануне, за предыдущие сутки противник не менее 12 раз пытался атаковать Белгородскую область беспилотниками и дронами-камикадзе, один мирный житель получил ранение.