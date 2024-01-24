Погибшими во время пожара в Башкирии оказались отец и сын

Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства гибели в утреннем пожаре на улице Корочкина в Бирске 72-летнего пенсионера и его 40-летнего сына. Как сообщили в ведомстве, мужчины скончались в карете скорой помощи, когда их везли в больницу.