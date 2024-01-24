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Погибшими во время пожара в Башкирии оказались отец и сын

Их эвакуировали пожарные, но они скончались по пути в больницу.
Источник: Следком Башкирии

Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства гибели в утреннем пожаре на улице Корочкина в Бирске 72-летнего пенсионера и его 40-летнего сына. Как сообщили в ведомстве, мужчины скончались в карете скорой помощи, когда их везли в больницу.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина возгорания», — прокомментировали в ведомстве.

На место происшествия выезжал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев. Надзорное ведомство взяло на контроль над установлением причин и обстоятельств пожара.

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