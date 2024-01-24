«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.
Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО перехватили четыре беспилотника и над Орловской областью. Об этом сообщали в Минобороны РФ. О пострадавших не сообщалось.
Мария Старикова.
Над Белгородским районом сбили беспилотник
В Белгородском районе Белгородской области сработала система ПВО, в результате сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.