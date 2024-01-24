Над Белгородским районом сбили беспилотник

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.



Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО перехватили четыре беспилотника и над Орловской областью. Об этом сообщали в Минобороны РФ. О пострадавших не сообщалось.



Мария Старикова.