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Над Белгородским районом сбили беспилотник

В Белгородском районе Белгородской области сработала система ПВО, в результате сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО перехватили четыре беспилотника и над Орловской областью. Об этом сообщали в Минобороны РФ. О пострадавших не сообщалось.

Мария Старикова.