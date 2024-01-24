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На Кубани объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

Оно будет действовать 25—26 января.
Сейчас в Вашингтоне: +3° 3 м/с 70% 772 мм рт. ст.
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Источник: AP 2023

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило на ближайшие два дня штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи.

«Штормовое предупреждение по лавиноопасности. В течение суток 25 и 26 января в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование города Сочи — зона прогнозирования ФГБУ “Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей”) и Республики Адыгея выше 1 000 м лавиноопасно», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду.