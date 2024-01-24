На Кубани объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

«Штормовое предупреждение по лавиноопасности. В течение суток 25 и 26 января в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование города Сочи — зона прогнозирования ФГБУ “Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей”) и Республики Адыгея выше 1 000 м лавиноопасно», — говорится в сообщении.