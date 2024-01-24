В Самарской области расследуют новые факты коррупции в региональном МЧС

Об этом сообщает.



Центральное МСУТ СК РФ.



По версии следствия, в июне 2023 года «судоводитель передал через посредника взятку в значительном размере». За незаконное вознаграждение силовики должны были выдать разрешение на право управления маломерным судном без фактической проверки теоретических и практических знаний предполагаемого взяткодателя.



Преступление было выявлено по итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УТ МВД России по ПФО. За сопровождение отвечал ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.



Руководству Центра ГИМС регионального ГУ МЧС будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Кроме того, надзорный орган предпишет силовикам усилить ведомственный контроль за работой подчиненных.



Это не первый факт коррупции, выявленный в ГУ МЧС по Самарской области.



В декабре 2023 года начальник ведомства Олег Бойко был задержан в своем жилом доме на ул. Ново-Садовой. По версии следствия, генерал-майор внутренней службы покровительствовал ГК «Витязь», оказывающей услуги в области охранно-пожарной безопасности, за что спасателю была выдана кредитная карта, с которой он снимал наличные. В общей сложности, считает следствие, силовик получил более 25 млн руб. Вместе с главой областного ГУ МЧС задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. Решением Басманного суда Москвы Олег Бойко заключен под стражу на срок до 15 февраля текущего года.



Георгий Портнов.