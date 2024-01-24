В Ташкенте к 18 годам заключения приговорен мужчина, нанесший таксисту 10 ножевых ударов

В Яккасарайском районе столицы вынесен приговор по факту жестокого убийства водителя такси. Об этом сообщили в Верховном суде.
Выяснилось, что инцидент произошел в Мирзо-Улугбекском районе столицы. 23-летний подозреваемый вызвал через мобильное приложение такси, после чего попросил водителя отвезти его в безлюдное место. Убийца сел на заднее сиденье автомобиля и по приезде в назначенное место 10 раз ударил водителя ножом.
В результате полученных травм водитель скончался в больнице.
На суде выяснилось, что подсудимый и потерпевший водитель ранее не были знакомы.
«Я единственный кормилец семьи. И поскольку у меня имеется долг 16 миллионов сумов, в тот день я вышел из дома в состоянии ярости, прихватив с собой нож. Вызвал такси и убил невиновного водителя», — признался на суде подсудимый.
Яккасарайский районный суд по уголовным делам вынес приговор по данному делу. 23-летний подсудимый признан виновным по статьям 97 УК РУз (Умышленное убийство) и 164 (Разбой) и приговорен к 18 годам лишения свободы.