Подросток из Пермского края сбежал на поезде на заработки во Владивосток

Подросток из Пермского края сбежал из дома и на поезде отправился на заработки во Владивосток, сообщает транспортная полиция Забайкалья.
Правоохранители обнаружили 17-летнего юношу в пассажирском поезде, который шёл из Москвы во Владивосток, на станции в Белогорске. Подросток был в федеральном розыске, так как числился пропавшим без вести.
«Информация о его местонахождении была передана сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних. По прибытии на станцию Белогорск молодой человек был снят с поезда сотрудниками транспортной полиции», — рассказали силовики.
Выяснилось, что подросток из Пермского края сбежал из дома, так как планировал приехать во Владивосток, устроиться на работу и заработать денег. Юноша признался, что хотел купить автомобиль.
«Накопив необходимую сумму на билет, он уехал на поезде, не предупредив родителей о своих планах. После профилактической беседы путешественник был передан в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Белогорска», — уточнили в транспортной полиции Забайкалья.