Разработчик предложил войскам вездеходы без брони

Разработка обладает высокой мобильностью благодаря отсутствию брони. «Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность», — объяснил разработчик. Сами бойцы будут защищены от стрелкового оружия бронежилетами, уточнил гендиректор «Арго».