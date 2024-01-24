Загорелась ветхая проводка: под Новосибирском произошел пожар в доме пенсионерки

Вечером 23 января в Сузунском районе Новосибирской области загорелся частный дом, в котором проживала пенсионерка. От трагедии женщину спас пожарный извещатель.
Пожар потушили за 20 минут. Огонь уничтожил крышу веранды, повредил крышу дома и стены веранды. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Причиной возгорания стала эксплуатация ветхой электропроводки. Пенсионерка самостоятельно покинула горящее здание до прибытия спасателей.
Сработка извещателя помогла пожарным вовремя среагировать и ликвидировать пожар в короткие сроки.