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Загорелась ветхая проводка: под Новосибирском произошел пожар в доме пенсионерки

В Новосибирской области произошел пожар в доме пенсионерки.
Источник: МЧС по НСО

Вечером 23 января в Сузунском районе Новосибирской области загорелся частный дом, в котором проживала пенсионерка. От трагедии женщину спас пожарный извещатель.

Пожар потушили за 20 минут. Огонь уничтожил крышу веранды, повредил крышу дома и стены веранды. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Причиной возгорания стала эксплуатация ветхой электропроводки. Пенсионерка самостоятельно покинула горящее здание до прибытия спасателей.

Сработка извещателя помогла пожарным вовремя среагировать и ликвидировать пожар в короткие сроки.

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