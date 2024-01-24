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Спасатели вывели из горящего дома в Воронеже трех человек и кота

В Воронеже на пожаре спасли жильцов двух квартир и домашнего питомца.
Источник: ГУ МЧС по области

Утром 24 января на верхнем этаже 12-этажки на улице Героев Сибиряков в Воронеже возник пожар. Вызов поступил в службу спасения в 6.11.

К прибытию спасателей помещения были сильно задымлены. В этой ситуации сотрудники ГУ МЧС приняли решение выводить из квартир людей. Из горящего помещения вынесли мужчину и женщину, которых передали врачам. А из квартиры напротив в маске спасаемого эвакуировали мужчину. Когда он оказался на улице в безопасности, то рассказал спасателям, что к доме остался его кот. Воронежец попросил спасти питомца.

Найти прячущегося кота в дыму оказалось делом сложным. В итоге напуганного зверька обнаружили под диваном. Он долго не хотел идти к незнакомым людям.

— Однако ребята все-таки сумели с ним договориться и вынести на свежий воздух, — рассказали в ГУ МЧС по области.

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