Спасатели вывели из горящего дома в Воронеже трех человек и кота

К прибытию спасателей помещения были сильно задымлены. В этой ситуации сотрудники ГУ МЧС приняли решение выводить из квартир людей. Из горящего помещения вынесли мужчину и женщину, которых передали врачам. А из квартиры напротив в маске спасаемого эвакуировали мужчину. Когда он оказался на улице в безопасности, то рассказал спасателям, что к доме остался его кот. Воронежец попросил спасти питомца.