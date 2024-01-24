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Вместо ларьков — обугленные руины: как выглядит Кировский рынок в Самаре после пожара

Блогер показал руины сгоревших рядов Кировского рынка в Самаре после пожара.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как выглядит сгоревший торговый ряд на Кировском рынке после крупного пожара. Судя по опубликованным в соцсетях видеокадрам, на месте ЧП остались одни обугленные руины.

После пожара ларьки развалились, покрылись копотью, обгоревшие части сооружений лежат, сваленные в кучи. Напомним, торговый ряд вспыхнул 22 января на Кировском рынке в Самаре. Спустя полчаса площадь пожара выросла со 120 до 1000 кв. метров.

Торговцы пытались спасти свой товар и выносили из павильонов, до которых еще не добрался огонь, пакеты с вещами. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Пламя могло вспыхнуть из-за короткого замыкания. В качестве предварительной причины пожара назвали аварийный режим работы электропроводки.

Прокуратура начала проверку из-за возгорания. Будет проверено соблюдение противопожарного законодательства на территории Кировского рынка.

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