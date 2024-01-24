Вместо ларьков — обугленные руины: как выглядит Кировский рынок в Самаре после пожара

Торговцы пытались спасти свой товар и выносили из павильонов, до которых еще не добрался огонь, пакеты с вещами. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Пламя могло вспыхнуть из-за короткого замыкания. В качестве предварительной причины пожара назвали аварийный режим работы электропроводки.