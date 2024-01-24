Трассу «Нарва» перекрыли в сторону Петербурга из-за массового ДТП

На трассе «Нарва» перекрыли движение в сторону Петербурга из-за массовой аварии. На дороге столкнулись несколько грузовиков и легковушек. ДТП случилось около девяти часов утра 24 января. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— Асфальтобетонное покрытие на участке влажное. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, — рассказали в организации.
О пострадавших, на данный момент, не сообщается. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов и ФКУ. Количество машин, которые столкнулись на трассе, тоже уточняется. Об открытии движения по дороге ведомство сообщит отдельно.