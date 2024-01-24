Гладков сообщил о «происшествии» в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о «происшествии» в Корочанском районе региона.
По его словам, на месте работают следователи и МЧС. «Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — написал он.
Телеканал Russia Today и «Известия» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что в области потерпел крушение военно-транспортный самолет.
В мае 2023 г. в Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС — два самолета и два вертолета. До этого в Мурманской области упал истребитель МиГ-31.
В октябре 2022 г. прошлого года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.