Около высотки в центре Ростова-на-Дону нашли мужчину с серьезными травмами

Вечером 23 января в центре Ростова-на-Дону нашли молодого мужчину с серьезными травмами. Предположительно, он мог выпасть из окна высотки, сообщил «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник.
По предварительной информации, мужчина находился рядом с 15-этажным зданием в переулке Крепостном.
Напомним, похожий случай, но со смертельным исходом, в донской столице также произошел около недели назад на Сельмаше. Кроме того, смертельные происшествия регистрировали в сентябре на 2-й Краснодарской, в августе на Северном, а также в июле в Александровке и Суворовском микрорайоне.