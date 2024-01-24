Около высотки в центре Ростова-на-Дону нашли мужчину с серьезными травмами

Напомним, похожий случай, но со смертельным исходом, в донской столице также произошел около недели назад на Сельмаше. Кроме того, смертельные происшествия регистрировали в сентябре на 2-й Краснодарской, в августе на Северном, а также в июле в Александровке и Суворовском микрорайоне.