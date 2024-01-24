В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных

«Около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, <…> шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — говорится в релизе.
На место ЧП вылетела комиссия Военно-космических сил России для расследования причин катастрофы.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о крушении Ил-76, это новая информация, в Кремле сейчас будут «с ней разбираться».
В среду, 24 января, сообщалось о перехвате украинского беспилотника в селе Ближнее под Белгородом. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале предупреждение о ракетной опасности. Позднее он сообщил о крупном ЧП в Корочанском районе, не приводя подробностей.
Белгородская область граничит с Украиной. ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. В регионе действует повышенный уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовиков, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.