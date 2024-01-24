В Белгородской области разбился Ил-76, перевозивший пленных

В среду, 24 января, сообщалось о перехвате украинского беспилотника в селе Ближнее под Белгородом. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале предупреждение о ракетной опасности. Позднее он сообщил о крупном ЧП в Корочанском районе, не приводя подробностей.