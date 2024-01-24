Вызвали 8 пожарных расчётов: в Калининграде оплавившийся стакан стал причиной эвакуации ТЦ на Баранова

В Калининграде из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали посетителей ТЦ на улице Баранова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сигнал поступил 11:03. На место отправили восемь пожарных расчётов.
«Полицейские обеспечили беспрепятственный проезд техники к зданию торгового центра в Калининграде, где сработала противопожарная сигнализация», — говорится в сообщении.
Предварительно, в одном из павильонов продавщица зажгла восковую свечу и отвлеклась, а пламя перекинулось на стоявший рядом пластиковый стакан.
Обновлено в 12:10.
Источник в экстренных службах сообщил «Клопс», что сообщение от оператора «Системы 112» поступило в 10:45. Сигнализация сработала на улице Профессора Баранова д. 34 (ТЦ «Акрополь»). На втором этаже произошло задымление. Огонь потушили до прибытия пожарного подразделения.
В гаражном обществе Балтийска произошёл пожар.