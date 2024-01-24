Вызвали 8 пожарных расчётов: в Калининграде оплавившийся стакан стал причиной эвакуации ТЦ на Баранова

Источник в экстренных службах сообщил «Клопс», что сообщение от оператора «Системы 112» поступило в 10:45. Сигнализация сработала на улице Профессора Баранова д. 34 (ТЦ «Акрополь»). На втором этаже произошло задымление. Огонь потушили до прибытия пожарного подразделения.