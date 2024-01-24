На Среднем Урале потушили первый в 2024 году торфяной пожар

Сегодня, 24 января, был потушен торфяной пожар, действовавший в Березовском районе. Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, лесные пожарные обследовали территорию подземного возгорания при помощи дронов, оборудованных тепловизорами. Это позволило точно определить места расположения очагов горения.