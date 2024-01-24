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В Новосибирске 9-летняя девочка пострадала при столкновении трех автомобилей

В Первомайском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля, при этом пострадал ребенок-пассажир.
Источник: УГИБДД ПО НСО

Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 24 января в 13:40 в районе дома № 96 по улице Первомайской. Автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 70-летнего водителя разворачивался в обратном направлении и врезался во встречные «Мерседес Бенц» и «Тойоту Королла Филдер».

В результате пострадала 9-летняя девочка, находившаяся в салоне «Жигулей», и была госпитализирована.

Наряд ДПС на месте выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что пассажирский автобус столкнулся с фурой.