В Новосибирске 9-летняя девочка пострадала при столкновении трех автомобилей

Инцидент произошел 24 января в 13:40 в районе дома № 96 по улице Первомайской. Автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 70-летнего водителя разворачивался в обратном направлении и врезался во встречные «Мерседес Бенц» и «Тойоту Королла Филдер».