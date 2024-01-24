В Новосибирске 9-летняя девочка пострадала при столкновении трех автомобилей

Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Инцидент произошел 24 января в 13:40 в районе дома № 96 по улице Первомайской. Автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 70-летнего водителя разворачивался в обратном направлении и врезался во встречные «Мерседес Бенц» и «Тойоту Королла Филдер».
В результате пострадала 9-летняя девочка, находившаяся в салоне «Жигулей», и была госпитализирована.
Наряд ДПС на месте выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что пассажирский автобус столкнулся с фурой.