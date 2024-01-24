МВД: на «Нарве» столкнулись порядка 14 машин. Число пострадавших возросло

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщают, что участок трассы с 31-го по 57-й километр, где произошла авария, обрабатывали противогололедными материалами сегодня в период с 4:00 до 6:00. Было израсходовано 20 кубометров пескосоляной смеси. По данным на 12:30, движение по трассе в сторону Петербурга все еще перекрыто.