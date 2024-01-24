МВД: на «Нарве» столкнулись порядка 14 машин. Число пострадавших возросло

Стали известны подробности массовой аварии на трассе «Нарва» в Ленобласти. Ее участниками стали полтора десятка машин. Движение на участке все еще перекрыто.
По уточненным данным, на федеральной автодороге А-180 «Нарва» в районе деревни Кипень в Ломоносовском районе произошло сразу несколько ДТП, участниками которых стали около 14 автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В одной из этих аварий пострадали два человека, их госпитализировали.
«Предварительно, причиной многочисленных аварий стал гололед», — говорится в сообщении главка. На месте работает ГИБДД. По факту произошедшего ведется проверка.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщают, что участок трассы с 31-го по 57-й километр, где произошла авария, обрабатывали противогололедными материалами сегодня в период с 4:00 до 6:00. Было израсходовано 20 кубометров пескосоляной смеси. По данным на 12:30, движение по трассе в сторону Петербурга все еще перекрыто.