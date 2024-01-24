Учитель, давшая оплеуху пятикласснику, больше не работает в джанкойской школе

Учитель, которая дала пощечину пятикласснику, больше не работает в джанкойской школе № 5. В Министерстве образования республики КП-Крым сообщили, что педагог уволилась после того, как конфликт получил широкую огласку.
Напомним, в центре скандала средняя школа Джанкоя оказалась неделю назад, когда родители одного из учащихся пожаловались на рукоприкладство со стороны учителя. Как утверждает мама пострадавшего мальчика, классный руководитель 5-А в присутствии завуча ударила ее сына по лицу, после чего дала ему подзатыльник за то, что он опоздал, пришел растрепанным и отказался привести себя в порядок.
Минобразования провело в школе служебное расследование, итогом которого стало взыскание и увольнение педагога.
— Учителю вынесено дисциплинарное взыскание, после чего он уволился по собственному желанию, — сообщили КП-Крым в Министерстве образования республики.
К расследованию обстоятельств происшествия ранее подключились прокуратура и Следственный комитет. Были опрошены родители и педагоги, а также назначен ряд экспертиз. В пресс-службе прокуратуры КП-Крым сообщили, что проверка по данному факту еще не завершена.
Пострадавший пятиклассник, которому диагностировали ушиб мягких тканей лица, тем временем выписан из больницы. Как стало известно «Комсомолке», его состояние удовлетворительное, подросток оправился от шока.