Учитель, давшая оплеуху пятикласснику, больше не работает в джанкойской школе

Напомним, в центре скандала средняя школа Джанкоя оказалась неделю назад, когда родители одного из учащихся пожаловались на рукоприкладство со стороны учителя. Как утверждает мама пострадавшего мальчика, классный руководитель 5-А в присутствии завуча ударила ее сына по лицу, после чего дала ему подзатыльник за то, что он опоздал, пришел растрепанным и отказался привести себя в порядок.