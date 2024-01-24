Пьяного водителя рейсового автобуса с 12 пассажирами остановили под Челябинском

Пьяного водителя рейсового автобуса с 12 пассажирами остановили в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что все произошло на Красноармейского района 24 января.
«При надзоре за дорожным движением на 15 километре дороги Восточный обход Челябинска сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус. В ходе проверки документов у 59-летнего водителя были выявлены признаки опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,192 мг/литр», — прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД.
Автобус следовал по маршруту Березово — Ханжино, перевозил 12 пассажиров.
На водителя возбуждено дело об административном правонарушении — по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. В отношении его работодателя также будут приняты меры административного воздействия.