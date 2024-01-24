Пьяного водителя рейсового автобуса с 12 пассажирами остановили под Челябинском

«При надзоре за дорожным движением на 15 километре дороги Восточный обход Челябинска сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус. В ходе проверки документов у 59-летнего водителя были выявлены признаки опьянения. После прохождения процедуры освидетельствования показания содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составили 0,192 мг/литр», — прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД.