Что известно о крушении Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом

Обстоятельства происшествия
Ил-76 потерпел крушение около 11:00 мск при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Самолет упал в 5−6 километрах от села Яблоново Корочанского района, рассказал ТАСС настоятель храма Димитрия Солунского в селе отец Георгий (Боровиков). По его словам, разрушений на земле нет.
Причины катастрофы официально пока не озвучиваются.
Работа на месте
На месте происшествия работают следователи и спасатели, рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что сам выехал в Корочанский район.
В оперативных службах региона ТАСС рассказали, что к месту падения самолета направлены бригады скорой, пожарные и полицейские.
В регион вылетела комиссия Воздушно-космических сил России для выяснения причин катастрофы.
Реакция властей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что пока не может прокомментировать сообщения о крушении Ил-76.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с произошедшим.