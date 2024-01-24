Мать погибшей пятимесячной девочки из Первоуральска покрывала мужа-тирана

Напомним, сегодня стало известно, что врачи местной больницы обращались с жалобами на отца девочки в полицию и управление социальной политики. Основанием было то, что 29-летняя беременная женщина приходила на приемы избитая и с серьезными травмами. Правоохранители подтвердили эту информацию.
«Всего таких сообщений девять, каждое из которых участковыми уполномоченными было отработано. Но каждый раз потерпевшая письменно поясняла сотрудникам полиции, что муж ее не избивает, а телесные повреждения она получила сама при падении. Тем не менее сотрудники полиции самостоятельно доставили женщину для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью фиксации телесных повреждений. И лишь 23 января 2024 года потерпевшая написала заявление о привлечении ее гражданского мужа к административной ответственности», — заявил Елисеев.
Он добавил, что в отношении 36-летнего супруга потерпевшей заведено дело об административном правонарушении по ст.6.1. 1 КоАП РФ.
Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области в разговоре с ЕАН Марина Канатова пояснила, что побои в России декриминализованы, поэтому органы власти не имели права вмешиваться, хотя знали, что происходит в семье.
В управлении социальной политики № 5 по Первоуральску сообщили, что проводили работу с женщиной. В частности, при поддержке управления ей предоставили место в кризисном центре «Мать и дитя», где она находилась до рождения ребенка. После рождения девочки женщина жила у своей матери. Все это время управление соцполитики держало ситуацию на контроле.
«По данным специалистов, время от времени женщина встречалась с отцом ребенка. Специалисты соцзащиты работали с НКО “Аистенок” на предмет устройства женщины в кризисный центр, чтобы помочь ей прекратить общение с ним. На прошлой неделе специалисты соцзащиты, совершив звонок матери, выяснили, что она вернулась к сожителю. Проверка по месту проживания сожителя была назначена на 22 января», — пояснили в мэрии города.
Президент общественной организации «Аистенок», член Общественной палаты Екатеринбурга Лариса Лазарева отметила в разговоре с ЕАН, что к ним в центр пострадавшая не приезжала.
«Специалисты соцслужбы Первоуральска созванивались с нашим психологом насчет этой женщины, но, так как у нас нет ночных дежурных, мы посоветовали отправить ее в государственный кризисный центр. К нам она не приезжала», — подчеркнула Лазарева, добавив, что женщина все время возвращалась к мужчине по собственному желанию.
Напомним, 21 января в Первоуральске около 18:00 мать уложила дочь спать в кроватку. Так как длительное время девочка плакала, отец укрыл ее одеялом, после чего она утихла. Подойдя к кроватке ребенка около 20:00, мать обнаружила, что девочка умерла. Отец был задержан полицейскими, но на следующий день его отпустили домой. Как сообщил ЕАН старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, вскрытие показало, что смерть ребенка не носит криминальный характер.
Соседи семьи называют Александра «чудовищем». По их словам, мужчина держал в страхе весь дом. Он регулярно пьет и скандалит, был ранее судим. По словам соседей, он много лет назад пырнул ножом зятя, после чего отсидел девять лет.
«Это самое настоящее чудовище, сидеть ему в тюрьме. Мать девочки уходила после каждого избиения, он ее бил жестоко, но женщина возвращалась. Она попала в больницу на сохранение ребенка, потому что он заставлял ее, беременную, прыгать со шкафа. Потом опять избил, она исчезла, но снова вернулась. Может, они уже убитую девочку накрыли вещами, вот вскрытие покажет, как она умерла. Не факт, что задохнулась. Ей пять месяцев было, она кричала сильно», — заявила соседка.
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о смерти пятимесячной девочки. Как следует из заявления пресс-службы СКР, доследственная проверка по этой истории еще идет.