Мать погибшей пятимесячной девочки из Первоуральска покрывала мужа-тирана

«Это самое настоящее чудовище, сидеть ему в тюрьме. Мать девочки уходила после каждого избиения, он ее бил жестоко, но женщина возвращалась. Она попала в больницу на сохранение ребенка, потому что он заставлял ее, беременную, прыгать со шкафа. Потом опять избил, она исчезла, но снова вернулась. Может, они уже убитую девочку накрыли вещами, вот вскрытие покажет, как она умерла. Не факт, что задохнулась. Ей пять месяцев было, она кричала сильно», — заявила соседка.