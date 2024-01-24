Генпрокуратура предупредила о возобновлении звонков с Украины подросткам

С территории Украины возобновились телефонные звонки и сообщения в соцсетях несовершеннолетним, в которых их подстрекают организовывать взрывы в жилых домах в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
«Возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах», — говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что принимают оперативные меры по предупреждению и пресечению фактов негативного влияния на подростков.
Ранее в ФСБ возложили ответственность на украинские спецслужбы в организации поджогов военкоматов и объектов инфраструктуры РЖД, МВД, Минобороны на территории России. По данным службы, на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже запрещенных веществ размещаются объявления с предложениями подобной «работы», за которую россиянам обещают вознаграждение 10−20 тыс. руб. В ФСБ отмечали, что, как правило, после совершения преступления «работников» обманывают и обрывают с ними контакты.