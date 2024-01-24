Генпрокуратура предупредила о возобновлении звонков с Украины подросткам

Ранее в ФСБ возложили ответственность на украинские спецслужбы в организации поджогов военкоматов и объектов инфраструктуры РЖД, МВД, Минобороны на территории России. По данным службы, на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже запрещенных веществ размещаются объявления с предложениями подобной «работы», за которую россиянам обещают вознаграждение 10−20 тыс. руб. В ФСБ отмечали, что, как правило, после совершения преступления «работников» обманывают и обрывают с ними контакты.