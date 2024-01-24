В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если товар сгорел на складе

Если покупатель оплатил товар заранее на маркетплейсе, но не получил его в указанный срок, можно установить новые сроки доставки или же отказаться от покупки, потребовав у продавца возврата денег. При этом в первом варианте покупатель имеет право запросить неустойку за срыв сроков доставки.