В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если товар сгорел на складе

13 января на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь уничтожил здание, оборудование и весь товар. Компания понесла убытки в размере 10−11 млрд рублей. Замначальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по региону Эльмира Горюнова рассказала, что делать нижегородцам, чей товар сгорел на складе маркетплейса.
Если покупатель оплатил товар заранее на маркетплейсе, но не получил его в указанный срок, можно установить новые сроки доставки или же отказаться от покупки, потребовав у продавца возврата денег. При этом в первом варианте покупатель имеет право запросить неустойку за срыв сроков доставки.
В случае возникновения каких-либо проблем, нижегородцы могут обратиться в Роспотребнадзор.
«Ответственность за нарушение сроков поставки предварительно оплаченного товара по закону несет продавец, ни в коем случае не маркетплейс. Но в этой ситуации потребитель будет направлять претензии в адрес продавца, а сам продавец — маркетплейсу», — пояснила Эльмира Горюнова.
Всего в прошлом году нижегородцы подали 840 жалоб на нарушение прав потребителей в сфере дистанционной торговли. Как отмечается, с каждым годом количество таких жалоб растет на 5−10%.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNELTYxMTI2MTg1JTI2aWQlM0Q0NTYyNDg4MjYlMjZoZCUzRDIlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyYXV0b3BsYXklM0IlMjBlbmNyeXB0ZWQtbWVkaWElM0IlMjBmdWxsc2NyZWVuJTNCJTIwcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFРанее на сайте pravda-nn.ru рассказали, куда жаловаться, если с территории дома не вывозят мусор.