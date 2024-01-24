Почему в Краснодаре водитель высадил на трассе школьника с ДЦП?

Ученик восьмого класса краснодарской школы № 106 ехал домой в ЖК «Самолет». Страдающий ДЦП подросток самостоятельно добирался домой из школы второй раз в жизни. Он перепутал маршрутки, сев на № 75. В пути он понял свою ошибку и сообщил об этом водителю.
Тот отреагировал сразу же, высадив школьника на обочине. До ближайшей остановки было около километра пути. Кроме этого на пути имеется надземный переход, который сложно преодолеть человеку с ОВЗ.
Бредущий среди сугробов по обледеневшей обочине мальчик привлек внимание выгуливавшей собаку горожанки. Женщину насторожила походка ребенка. Подойдя поближе, она поняла, что страдающий ДЦП школьник самостоятельно до остановки не дойдет.
Женщина взяла подростка за руку и через поле вывела к остановке. Она отмечает, что он был в сильном стрессе и очень устал. На связи с ним по телефону постоянно была его мать.
Как kuban.aif.ru рассказал начальник пресс-службы Управления городского МВД Артем Коноваленко, на основании выявленной в СМИ публикации инициирована проверка. В ходе нее установят автобус, в котором ехал школьник, а действиям водителя дадут правовую оценку в рамках действующего законодательства.