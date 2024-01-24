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В Темрюкском районе произошло массовое ДТП с участием вахтового автобуса

Водитель автомобиля Lada не уступил движение на второстепенной дороге.
В Темрюкском районе произошло массовое ДТП с участием вахтового автобуса
Источник: ГУ МВД

В Темрюкском районе произошла массовая авария. ДТП случилось с участием трех транспортных средств.

По данным правоохранительных органов, водитель машины марки Lada совершил выезд на второстепенную дорогу, не уступив движение. В результате произошло столкновение с легковушкой УАЗ Патриот. Внедорожник по инерции отбросило в сторону. Машина вылетела на «встречку» и врезалась в вахтовый автобус.

Сотрудники скорой помощи оказали разовую помощь водителю авто УАЗ.

На момент ДТП в автобусе отсутствовали пассажиры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Все обстоятельства аварии продолжают выяснять.

ГИБДД