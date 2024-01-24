В замерзшей ладошке был кораблик: мать бросила восьмилетнего сына с отцом, и случилась страшная трагедия

Отец 8-летнего Леши (имя изменено) из Южноуральска Челябинской области после работы забрал младшую дочь из детского сада. Усталой рукой мужчина открыл дверь в квартиру. Там было темно, хотя сын давно должен был вернуться со школы и смотреть мультики. Сердце папы начало биться быстрее и не зря. Ребенка позднее удалось найти, но было поздно — навсегда замерзшей ладошкой он сжимал кораблик.
Как родители, волонтеры и полиция искали пропавшего ребенка, и что с ним случилось — в материале КП-Челябинск.
Леша был не самым популярным ребенком в классе. От шумной и активной детворы его отличало холодное спокойствие. Как будто от всех остальных, и взрослых и детей, он оградился ледяной стеной. Причина почти как у всех, но и как любое несчастье уникальна: проблемы в семье. Мама бросила двоих детей и мужа. Взяла 14-летнюю дочь и отправилась к новому любимому в село под Южноуральском. Женщину, как рассказал источник КП-Челябинск, уже лишали родительских прав. Но в тот вечер и она, и сожитель приехали искать пропавшего мальчика.
Отец с громким криком «Леееешааа» пробежался по округе, но сын не откликнулся ни в одном из дворов. Телефон с собой мальчик тоже почему-то не взял. Тогда мужчина пошел в полицию, писать заявление. На улице темно, холодно — в голову приходили худшие мысли. К полуночи к поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт». Первый экипаж стартовал от дома. Прочесывали все углы, подъезды, подвалы.
К часу ночи на поиски мальчика приехали волонтеры из Челябинска, Коркино и Еманжелинска. Подключились сотрудники МЧС. Отец тем временем посмотрел на вещи сынишки. Не хватало рюкзачка. И папа все понял. Саша собрался в поход.
Мама и сожитель тоже ходили с волонтерами. Женщина надрывала горло и изо всех сил звала свое дитя. Наверное, в тот момент ей хотелось обнять мальчика и больше никогда не отпускать. Поисковики тем временем шли через глубокие лесные сугробы, но следов ребенка не было нигде.
Первым увидел тело ребенка сожитель мамы. Мальчишка провалился под лед реки Увелка в нескольких метрах от берега. Везде слой толстый, а здесь тонкий — рядом находится местная ГРЭС. Корочка хрустнула у пацана под ногами и выбраться он уже не смог. В его замерзших маленьких пальцах остался кораблик… Летом Леша ходил к этой реке с папой. Здесь они ловили рыбу. Мальчик тогда был счастлив.
— Постоянно говорите с детьми об опасности замерзших водоемов, запрещайте к ним приближаться! Если видите выходящего на лед ребенка — остановите его! Давайте не позволим беде повториться, — призвали волонтеры «ЛизаАлерт».
После смерти мальчика завели дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Кому придется ответить за трагедию — пока не ясно.
— По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.