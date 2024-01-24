В замерзшей ладошке был кораблик: мать бросила восьмилетнего сына с отцом, и случилась страшная трагедия

Леша был не самым популярным ребенком в классе. От шумной и активной детворы его отличало холодное спокойствие. Как будто от всех остальных, и взрослых и детей, он оградился ледяной стеной. Причина почти как у всех, но и как любое несчастье уникальна: проблемы в семье. Мама бросила двоих детей и мужа. Взяла 14-летнюю дочь и отправилась к новому любимому в село под Южноуральском. Женщину, как рассказал источник КП-Челябинск, уже лишали родительских прав. Но в тот вечер и она, и сожитель приехали искать пропавшего мальчика.