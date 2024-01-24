В Чечне назвали провокацией инцидент с комбатом «Восток-Ахмат»

«И здесь, по моему личному убеждению, к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, которые ежедневно рискуют жизнью, защищая нашу национальную безопасность, должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб. Это люди, которые месяцами, а то и годами находятся в особых психологических условиях, и на пренебрежительные, а тем более провокационные выпады в свой адрес реагируют остро», — написал Дудаев в Telegram-канале.