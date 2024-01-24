Задержан начальник изолятора Усть-Тарки по делу об убийстве девочки в 2010 году

Напомним, девочка пропала вечером 2 марта 2010 года. О ее судьбе не было ничего известно до лета прошлого года. Тогда были арестованы бывшие сотрудники местной полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также действующий начальник отделения участковых и ПДН Александр Кунц.