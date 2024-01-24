Задержан начальник изолятора Усть-Тарки по делу об убийстве девочки в 2010 году

Это начальник ИВС отделения полиции «Усть-Таркское» Максим Вавилов.
Напомним, девочка пропала вечером 2 марта 2010 года. О ее судьбе не было ничего известно до лета прошлого года. Тогда были арестованы бывшие сотрудники местной полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, а также действующий начальник отделения участковых и ПДН Александр Кунц.
По данным следствия, девочку сначала сбил автомобиль, за рулем которого находился один из фигурантов в пьяном виде. Чтобы скрыть преступление, полицейские добили Наташу и закопали ее труп в лесу.
Тело школьницы спустя 13 лет найти не удалось.
О роли в преступлении начальника ИВС Вавилова пока ничего не известно. Задержанного доставили в Новосибирск.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в деле об убийстве Наташи Матюхиной году появился тайный свидетель.