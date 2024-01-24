На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб бизнесмен из Первоуральска

На 345 километре трассы Пермь — Екатеринбург произошла смертельная авария. ДТП случилось днем 24 января. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
По предварительным данным, водитель на Toyota Land Cruiser столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте аварии.
— На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб. По данному факту органы внутренних дел проводят расследование, — рассказали в ГИБДД города.
Удалось узнать, что водителем иномарки был бизнесмен Ринат Аскаров из Первоуральска. Мужчине было 55 лет. Его машина влетела в остановившийся из-за неисправности грузовик.
Информацию о том, что за рулем находился бизнесмен, «КП-Екатеринбург» подтвердили его знакомые. Отмечается, что мужчина также был председателем правления региональной общественной организации «Татары Урала».