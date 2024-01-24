В МЧС раскрыли подробности землетрясения в Краснодаре

Как ранее сообщало информагентство, землетрясение произошло на расстоянии 28 км от Краснодара и 12 км от поселка Ильского. По состоянию на 15.00 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.