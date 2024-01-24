В МЧС раскрыли подробности землетрясения в Краснодаре

О подземных толчках стало известно в районе 14.28. По предварительным данным, землетрясение почувствовали в районе Гидростроителей, Прикубанском округе, в Фестивальном и Юбилейном районах. Также оно затронуло и центральную часть города.
Появилась новая информация о подземных толчках в Краснодаре.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю прокомментировали произошедшее.
Как ранее сообщало информагентство, землетрясение произошло на расстоянии 28 км от Краснодара и 12 км от поселка Ильского. По состоянию на 15.00 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.