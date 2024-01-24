В Татарстане полностью восстановили движение по трассе М-12

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автомобильные движение по трассе М-12 «Восток» в Татарстане, частично приостановленное с 19 января, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Автодора».
«Открываем движение по М-12 с 684 до 766 км из Москвы. Движение на трассе полностью восстановлено», — сказали в госкомпании.
«Сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч. Просьба следовать рекомендациям на информационных табло», — добавили в пресс-службе.
Автомобильное движение на участках трассы в Татарстане было временно приостановлено с 19 января из-за сильных снегопадов. Позже после заморозков сугробы превратились в ледяные глыбы. На месте работала спецтехника.