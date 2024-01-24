После снежного катаклизма в Кишиневе сошел асфальт: Что происходит с дорогами в столице

В первую очередь, в столице пломбируют дороги, по которым ходит общественный транспорт, сообщил начальник Главного управления городской мобильности Виталие Михалаке.
По его словам, на прошлой неделе в столице были проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций. Работы по пломбированию образовавшихся ям проведены на площади 180 кв. метров. В случае благоприятной погоды они продолжатся, пишет ipn.md.
— Мы подготовили холодный асфальтобетон, на муниципальных предприятиях имеются достаточные запасы, — уточнил Виталие Михалаке.
Источник: t.me/aifmd.