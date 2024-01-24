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После снежного катаклизма в Кишиневе сошел асфальт: Что происходит с дорогами в столице

Сильные осадки в виде снега и дождя привели к образованию многочисленных ям, идут работы по их пломбированию.
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После снежного катаклизма в Кишиневе сошел асфальт: Что происходит с дорогами в столице
Источник: t.me/aifmd

В первую очередь, в столице пломбируют дороги, по которым ходит общественный транспорт, сообщил начальник Главного управления городской мобильности Виталие Михалаке.

По его словам, на прошлой неделе в столице были проведены работы по ликвидации аварийных ситуаций. Работы по пломбированию образовавшихся ям проведены на площади 180 кв. метров. В случае благоприятной погоды они продолжатся, пишет ipn.md.

— Мы подготовили холодный асфальтобетон, на муниципальных предприятиях имеются достаточные запасы, — уточнил Виталие Михалаке.

Источник: t.me/aifmd.