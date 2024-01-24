В Самарканде мужчина, незаконно добывая золото, расхитил электроэнергию на 753 млн сумов

В Самаркандской области задержан гражданин Х. Б., который расхитил электроэнергию на 753 млн сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Выяснилось, что мужчина незаконно добывал золото из песчано-гравийной смеси, содержащей драгоценный металл, на территории махалли «Окчопсой» в Кошрабатском районе. Он, самовольно подключившись к общей сети электроэнергии, незаконно использовал 837 тыс. кВт электроэнергии на 753 млн сумов.
По данному факту в отношении гражданина Х. Б. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 169 УК РУз (Кража, совершенная в особо крупном размере). Он был задержан в процессуальном порядке.
Ведется предварительное следствие.