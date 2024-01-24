В Самарканде мужчина, незаконно добывая золото, расхитил электроэнергию на 753 млн сумов

Выяснилось, что мужчина незаконно добывал золото из песчано-гравийной смеси, содержащей драгоценный металл, на территории махалли «Окчопсой» в Кошрабатском районе. Он, самовольно подключившись к общей сети электроэнергии, незаконно использовал 837 тыс. кВт электроэнергии на 753 млн сумов.