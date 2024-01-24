«Их ждали матери, жены и дети»: что известно о сбитом самолете Ил-76 с пленными ВСУ

«То, что самолет был сбит, нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в телеграм-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу, одна, две, три или больше. Но то, что самолет был сбит, — это на 100 процентов ясно».