Воронежский таксист спас жизнь пассажирке

Водитель заметил, как пассажирка прилегла на заднем сидении. Таксист начал общаться с женщиной, чтобы она не теряла связь с реальностью. Спустя некоторое время у горожанки началось кровотечение. Водитель незамедлительно обратился в скорую, где ему сообщили, что фельдшеры будут ехать слишком долго из-за пробок. Они попросили таксиста самостоятельно довезти женщину до больницы.