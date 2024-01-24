Воронежский таксист спас жизнь пассажирке

Стало известно о спасении женщины, которой стало плохо в такси, об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Такси».
Вечером 22 января горожанке стало плохо на рабочем месте. Женщина решила добраться до дома на такси, где её состояние ухудшилось.
Дело в том, что в это время на улицах образовались большие пробки. За час пути машине удалось преодолеть треть пути.
Водитель заметил, как пассажирка прилегла на заднем сидении. Таксист начал общаться с женщиной, чтобы она не теряла связь с реальностью. Спустя некоторое время у горожанки началось кровотечение. Водитель незамедлительно обратился в скорую, где ему сообщили, что фельдшеры будут ехать слишком долго из-за пробок. Они попросили таксиста самостоятельно довезти женщину до больницы.
По объездным дорогам таксист доехал до больницы за 20 минут.
В медицинском учреждении женщину отвезли в отделение интенсивной терапии. Сейчас она находится в больнице.