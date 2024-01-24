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ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 220 военнослужащих, три танка, сообщили в сводке Минобороны РФ.

«На Донецком направлении активными действиями подразделений “Южной” группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка ДНР нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица “Мста-Б”, орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, — сообщили в Минобороны РФ.