ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

«Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица “Мста-Б”, орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, — сообщили в Минобороны РФ.