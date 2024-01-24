Боец ММА упал с 10-го этажа в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв — РИА Новости. Боец поп-ММА Магомед Зайналов упал с 10-го этажа и находится в реанимации, сообщил другой боец Эдуард Кузьминов.
По данным Telegram-каналов, инцидент произошел в Ростове-на-Дону.
«Сегодня утром мне поступили печальные новости: Магомед Зайналов упал с 10-го этажа и сейчас находится в реанимации», — сказал Кузьминов в видеообращении, репост которого разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что 2 февраля у него с Зайналовым должен был состояться бой.
«Я молился, чтоб я выиграл в этом бою. Теперь… хочу помолиться за “Венома” (прозвище Зайналова), чтоб у него было все хорошо и чтоб он восстановился», — добавил спортсмен.