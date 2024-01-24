Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты «Точка-У» и 51 дрон

Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11140 беспилотных летательных аппаратов, 452 зенитных ракетных комплекса, 14768 танков и других боевых бронированных машин, 1206 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7846 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17838 единиц специальной военной автомобильной техники.