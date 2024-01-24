Российская ПВО за сутки сбила две украинские ракеты «Точка-У» и 51 дрон

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты “Точка-У”. Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Ольшана, Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Спорное, Шевченко, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Площанка Луганской Народной Республики, Раденск, Саги, Бабино Херсонской области, Светлое, Вербовое и Смелое Запорожской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11140 беспилотных летательных аппаратов, 452 зенитных ракетных комплекса, 14768 танков и других боевых бронированных машин, 1206 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7846 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17838 единиц специальной военной автомобильной техники.