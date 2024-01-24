«Перевела деньги знакомому ипэшнику под видом работ». В Борисове бухгалтер обворовала жилищные кооперативы, на которые работала

В Борисове бухгалтер жилищных кооперативов обокрала их счета. Подробности сообщили в МВД.
Так, 44-летняя борисовчанка была бухгалтером сразу в двух жилищно-строительных кооперативах. Получив ключ доступа к электронным счетам организаций, женщина начала воровать с них деньги. Под видом оплаты за оказание строительно-монтажных работ она переводила крупные суммы знакомому ипэшнику.
— Общий ущерб составил около 50 тысяч белорусских рублей, — уточнили в МВД.
Сейчас бухгалтера будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Ее подельник-ипэшник сознался и частично возместил нанесенный ущерб.