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«Перевела деньги знакомому ипэшнику под видом работ». В Борисове бухгалтер обворовала жилищные кооперативы, на которые работала

Бухгалтер двух жилищных кооперативов в Борисове украла 50 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Борисове бухгалтер жилищных кооперативов обокрала их счета. Подробности сообщили в МВД.

Так, 44-летняя борисовчанка была бухгалтером сразу в двух жилищно-строительных кооперативах. Получив ключ доступа к электронным счетам организаций, женщина начала воровать с них деньги. Под видом оплаты за оказание строительно-монтажных работ она переводила крупные суммы знакомому ипэшнику.

— Общий ущерб составил около 50 тысяч белорусских рублей, — уточнили в МВД.

Сейчас бухгалтера будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Ее подельник-ипэшник сознался и частично возместил нанесенный ущерб.