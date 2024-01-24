Пожары над страной: В прошлом году молдавские пожарные более 10 тысяч раз выезжали на экстренные вызовы и спасали людей из огня

В результате спецопераций ГИЧС в прошлом году было спасено 2 296 человек, из них: при пожарах — 324, при поисково-спасательных мероприятиях — 1 967, при спецоперациях SMURD — 5. Кроме того, в течение прошлого года было ликвидировано 4 780 возгораний сухой растительности.