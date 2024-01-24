Пожары над страной: В прошлом году молдавские пожарные более 10 тысяч раз выезжали на экстренные вызовы и спасали людей из огня

В прошлом году сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям потушили 10 677 пожаров, провели 4 607 поисково-спасательных операций, 16 спецопераций SMURD, 8 771 вспомогательную операцию и одну международную трансграничную миссию.
В течение 2023 года в службу 112 поступило 27 260 звонков, которые были перенаправлены в ГИЧС. Большинство обращений регистрировались в муниципиях Кишинёв (23,7%) и Бельцы (8,5%).
В результате спецопераций ГИЧС в прошлом году было спасено 2 296 человек, из них: при пожарах — 324, при поисково-спасательных мероприятиях — 1 967, при спецоперациях SMURD — 5. Кроме того, в течение прошлого года было ликвидировано 4 780 возгораний сухой растительности.